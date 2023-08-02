«Ситуация для меня полностью изменилась». Цунода — о приходе в «Альфа Таури» Риккардо

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился мнением о своём новом товарище по команде, австралийском гонщике Даниэле Риккардо. В «Альфа Таури» Риккардо заменил голландца Ника де Вриса.

«Я многому научился у Дэниэля. Думаю, он даёт больше информации, за счёт чего я понимаю, какие компоненты должен улучшить. Ситуация для меня полностью изменилась. Теперь мой товарищ по команде не только опытный, но и очень быстрый. Я уже почувствовал это», — приводит слова Цуноды GrandPX.news.

О переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. В гоночный коллектив он пришёл на правах аренды до конца сезона. При этом ранее различными экспертами высказывались мнения, что Даниэль может задержаться в итальянской команде и на следующий сезон.

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