«Ямаха» объявила о подписании контракта с Алексом Ринсом. Он войдёт в состав заводской команды на сезон 2024 года MotoGP вместе с Фабио Куартараро.
«Мы ожидаем, что Алекс станет отличным помощником. Он обладает огромным опытом участия в гонках MotoGP, известен как прирождённый талант и многократный победитель гонок в классе MotoGP. Он уже имеет опыт работы с двумя другими производителями MotoGP и ездил на мотоциклах, схожих по характеристикам с YZR-M1, что должно помочь ему быстро адаптироваться к нашему мотоциклу. Его победа в COTA в начале этого года подчёркивает его скорость, голод и стремление к успеху», — сказал управляющий директор команды Лин Джарвис.
Напомним, сегодня также стало известно, что итальянский мотогонщик «Ямахи» Франко Морбиделли покинет команду по окончании нынешнего сезона.
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