Четвёртый этап RDS EUROPE пройдёт в Санкт-Петербурге

5–6 августа в Санкт-Петербурге на автодроме IGORA DRIVE состоится четвёртый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE 2023. Ранее в июле на IGORA DRIVE уже прошёл этап RDS GP.

Соревнования пройдут в рамках большого фестиваля GARAGE FEST Игора Драйв 2023, который обещает стать масштабным праздником российского автоспорта. Гостей ждут два дня дрифта, гонка на выносливость REC Игора Драйв четыре часа, выставка и лекторий «Автокультура», мастер-классы и большая музыкальная концертная программа.

Заезды RDS EUROPE состоятся на асфальтовой площадке, на специально разработанной новой конфигурации. Участников ждёт проверка на техничность пилотирования, а зрителей – крайне зрелищные хиты, с динамичным дымным дрифтом «дверь в дверь». В субботу, 5 августа, пройдёт квалификация. В воскресенье, 6 августа, состоятся парад пилотов, автограф-сессия и парные заезды от топ-32 до финалов. Также зрители могут посетить парк сервиса: рассмотреть гоночные автомобили и пообщаться с любимыми командами.

Посмотреть полное расписание фестиваля и приобрести билеты можно на сайте rosgonki.ru.

Трансляция четвёртого этапа RDS EUROPE будет доступна бесплатно на сайте rdstv.ru (необходима регистрация на портале).

Составлять судейское задание и оценивать его выполнение будут пилоты команды SINTEC • FRESH Маркетплейс RDS GP 2023 Дамир Идиятулин и Евгений Лосев. Они присоединятся к постоянному судье чемпионата Андрею Астапову.

В предварительном списке участников четвёртого этапа 45 пилотов и 12 команд. В Санкт-Петербург приедут все фавориты этого сезона. Компанию им составят представители Питера, которых мы в этом году еще не видели в чемпионате. Многие участники наконец окончательно «вкатились» в автомобили, победили технические проблемы и настроены взять реванш за не совсем удачные первые этапы сезона. Лидеры при этом не намерены сдавать позиции. При этом «площадочная» конфигурация может подарить нам новых призёров.

После трёх этапов сохраняет лидерство в личном зачёте чемпионата Григорий Бурлуцкий. В командном зачёте уверенное первенство за коллективом Carville Racing (Иван Пальмин, Алексей Козлов, Григорий Бурлуцкий).