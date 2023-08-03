Вольф рассказал, почему «Мерседес» до сих пор не подписал новый контракт с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил задержки в согласовании нового контракта с Льюисом Хэмилтоном.
Срок действия контракта семикратного чемпиона мира истекает в конце 2023 года, но и Вольф, и Хэмилтон уверены, что новое соглашение — это лишь формальность, требующая согласования мелких деталей. Были предположения, что Хэмилтон хотел бы получить должность посла в «Мерседесе» после ухода из команды, но Вольф отверг эти предположения.
«Мы не говорим о роли посла после его ухода на пенсию, и это не является частью переговоров по контракту. У него впереди ещё много лет работы в команде, и поэтому речь идёт только о том, чтобы навести порядок в контракте пилота. Мы до сих пор не смогли подписать новое соглашение, но всё дело в мелочах, которые просто необходимо решить», — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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