Гасли: потенциал «Альпин» ещё раскрыт не до конца по сравнению с конкурентами

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу потенциала французской команды.

«Мы постоянно пытаемся найти баланс, который мне нравится. Есть над чем работать, и я думаю, что общий потенциал ещё не до конца раскрыт по сравнению с нашими конкурентами. Кажется, что есть ещё что-то, что могло бы заставить машину работать на максимуме. Это просто нелегко. Хорошо, что у нас есть пара недель, чтобы всё проанализировать, и я уверен, что в оставшейся части сезона мы будем более сильными», — приводит слова Гасли Racingnews365.

Напомним, недавно в «Альпин» объявили об увольнении Отмара Зафнауэра, Алана Пермейна и Пэта Фрая.

Начиная с Гран-при Нидерландов, временно исполняющим обязанности главы команды станет Бруно Фамен.