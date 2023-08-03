Гасли: потенциал «Альпин» ещё раскрыт не до конца по сравнению с конкурентами
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался по поводу потенциала французской команды.
«Мы постоянно пытаемся найти баланс, который мне нравится. Есть над чем работать, и я думаю, что общий потенциал ещё не до конца раскрыт по сравнению с нашими конкурентами. Кажется, что есть ещё что-то, что могло бы заставить машину работать на максимуме. Это просто нелегко. Хорошо, что у нас есть пара недель, чтобы всё проанализировать, и я уверен, что в оставшейся части сезона мы будем более сильными», — приводит слова Гасли Racingnews365.
Напомним, недавно в «Альпин» объявили об увольнении Отмара Зафнауэра, Алана Пермейна и Пэта Фрая.
Начиная с Гран-при Нидерландов, временно исполняющим обязанности главы команды станет Бруно Фамен.
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