Представители Формулы-1 начали системную борьбу с трансляциями гонок во «ВКонтакте»

Формула-1 начала активно принимать меры по борьбе с трансляциями гонок в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали в сообществе Simply Formula, многочисленные записи прямых эфиров недавно были удалены из его группы в соцсети. Сделано это было по требованию правообладателя. Соответствующий запрос поступил от компании OpSec, являющейся представителем Формулы-1.

Помимо сообщества Simply Formula, информацию об удалённых трансляциях подтвердил и ряд других сообществ, организующих трансляции Гран-при.

В настоящий момент подобные сообщества изучают альтернативные варианты показа «Королевских гонок».

Напомним, Формула-1 отказалась от официальных трансляций на территории России в 2022 году.

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