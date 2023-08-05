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Источник: Маттиа Бинотто согласился возглавить «Альпин»

Источник: Маттиа Бинотто согласился возглавить «Альпин»
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Бывший руководитель и технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто согласился возглавить французскую команду «Альпин» после увольнения Отмара Зафнауэра, сообщает издание F1i.

По информации ресурса, Бинотто принял предложение генерального директора «Рено» Луки де Мео. Ожидается, что итальянский специалист вступит в должность уже в сентябре.

Напомним, в июле 2022 года «Альпин» объявила о расставании сразу с тремя ключевыми сотрудниками — главой команды Отмаром Зафнауэром, техническим директором Пэтом Фраем и спортивным директором Аланом Пермейном.

Бинотто покинул «Феррари» по окончании сезона-2022, а его сменщиком стал французский специалист Фредерик Вассёр.

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