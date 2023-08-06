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Эльфин Эванс выиграл Ралли Финляндии WRC, Грязин — третий в зачёте WRC2

Завершился очередной этап WRC — Ралли Финляндии, победителем которого стал британский гонщик «Тойоты» Эльфин Эванс. Вторым финишировал бельгиец Тьерри Нёвилль из команды «Хэндэ». Замкнул тройку лучших Такамото Кацута из «Тойоты».

Лидер общего зачёта, финский гонщик Калле Рованперя после трёх выигранных этапов ралли не смог попасть в очковую зону из-за переворота машины, случившегося в пятницу.

Российский гонщик Николай Грязин занял девятое место, а также стал третьим в зачёте WRC2.

WRC. Ралли Эстонии.

1. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:33:11,3.

2. Тьерри Нёвилль (Hyundai Shell Mobis WRT) +39,1.

3. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:36,7.

4. Теэму Сунинен (Hyundai Motorsport N) +1:41,0.

5. Яри-Матти Латвала (Toyota GAZOO Racing WRT) +4:09,4.

6. Оливер Сольберг (Skoda Fabia R5) +9:33,6.

7. Сами Паяри (Toksport WRT) +10:03,7.

8. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +10:37,5.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +11:11,5.

10. Андреас Миккельсен (Toksport WRT) +11:35,2.