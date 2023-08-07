Марко: никто не может победить Ферстаппена, он способен читать гонку

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о превосходстве пилота команды Макса Ферстаппена над соперниками в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Сейчас никто не смог бы победить Ферстаппена. Он бережёт шины и всё равно едет очень быстро. Он способен читать гонку. Ферстаппен не только быстр. Он ещё очень хорошо мыслит», — приводит слова Марко Formel1.de со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея на счету 314 баллов. На втором месте Перес, в активе которого 189 очков. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из британской команды «Астон Мартин» (149 баллов).

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