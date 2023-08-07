Монтойя: в Ф-1 есть 7–8 человек, которые станут чемпионами на машине Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о двукратном чемпионе мира и пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Прямо сейчас он проделывает очень хорошую работу, он выглядит так же, как и Хэмилтон, выигрывавший всё. Макс очень хороший пилот, но он выступает на лучшей машине. Его скорость не отличается от скорости двухгодичной давности, она, вероятно, та же. Машина стала намного лучше.

Если вы уберёте Макса, то найдётся около семи или восьми человек, которые станут чемпионами на этой машине. Если бы Чеко, Хэмилтон, Сайнс или Леклер были на его месте, то они были бы чемпионами мира. В автоспорте важен не только пилот, но и машина. С нынешними правилами у «Ред Булл» лучшая машина», – приводит слова Монтойи издание Semana.