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Цунода: приход Риккардо — хорошо для меня и команды, я уже многому научился у него

Цунода: приход Риккардо — хорошо для меня и команды, я уже многому научился у него
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Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о работе с новым партнёром по команде австралийцем Даниэлем Риккардо.

«Я думаю, его приход — это хорошо для меня и команды. Я уже многому научился у него.

Обратная связь с командой? Я думаю, что в этом плане мы похожи. В конце концов, то, что я замечаю и говорю, и то, что говорит Даниэль, очень похоже. Очевидно, что у нас была только одна гонка, а трасса в Венгрии немного отличается от остальных, поэтому трудно судить. Но пока особой разницы в работе нет», — приводит слова Цуноды RacingNews365.

Напомним, о переходе Риккардо в «Альфа Таури» стало известно 11 июля. Австралийский пилот присоединился к новой команде на правах аренды до конца сезона, сменив нидерландского гонщика Ника де Вриса.

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