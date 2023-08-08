Монтойя — о словах Хэмилтона: это действительно здорово — жаловаться, когда не выигрываешь

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя отреагировал на слова семикратного чемпиона мира гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон высказывал мнение, что было бы правильно запретить командам работать над машинами следующего года до определённой даты.

«Это действительно здорово – жаловаться, когда не выигрываешь. Преимущество, которым обладал «Мерседес», было столь же велико. Я не хочу сказать, что Хэмилтон плох, – он отличный гонщик. Но реальность этого вида спорта такова, что в распоряжении пилота должна быть лучшая машина», — приводит слова Монтойи GrandPX.news со ссылкой на Semana.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Ранее австралийский фотограф Формулы-1 Ким Иллман прокомментировал снимок, где девушка держит зонт для Хэмилтона.