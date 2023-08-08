Босс «Макларена» отметил прогресс Пиастри

Руководитель команды «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал успехи Оскара Пиастри, присоединившегося к команде перед началом сезона-2023.

«То, где он находится на сегодняшний день, — часть потенциала, который мы наблюдали с самого начала тестов и первых гонок. Когда вы знаете о потенциале, то у вас очень много ожиданий. Когда вы видите, что ожидания оправдываются, вы всегда немного впечатлены.

Интересная особенность Оскара в том, что он делает всё с лёгкостью. Он заставляет вещи казаться простыми, когда останавливается на пит-стоп, лидирует в гонке, переходит с промежуточной резины на слики и никогда не допускает ошибок. Я думаю, это самое впечатляющее, что я могу наблюдать. Всё это достигается с помощью довольно уникального подхода с точки зрения того, насколько он спокоен и внимателен», — приводит слова Стеллы Speedcafe.

Пиастри дважды в этом сезоне удалось финишировать в топ-5. Австралиец является чемпионом Формулы-3 2020 года и чемпионом Формулы-2 2021 года.