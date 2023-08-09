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Росберг: Ферстаппен должен избегать удовлетворения результатами и потери мотивации

Росберг: Ферстаппен должен избегать удовлетворения результатами и потери мотивации
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг дал совет действующему чемпиону мира пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, как не потерять мотивацию в условиях доминирования.

«Ему нужно сохранять осторожность, чтобы не успокаиваться раньше времени. Он находится на такой невероятной волне результатов, что никто не может достать его – и обычно, когда это происходит, есть риск удовлетвориться результатами и потерять немного мотивации. Так что ему просто нужно быть немного осторожным с этим.

Но я не вижу, чтобы это происходило, потому что его душевное состояние феноменально, он всегда сосредоточен и не выключается из борьбы. Это настоящее искусство. Это потрясающе», — приводит слова Росберга PlanetF1 со ссылкой на подкаст Sky Sports.

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