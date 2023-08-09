«Я понимал, что всё будет иначе». Сарджент рассказал о трудностях перехода в Формулу-1

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент, проводящий дебютный сезон в «Королевских гонках», высказался о трудностях, с которыми столкнулся после выступлений в Формуле-2.

«Я понимал, что всё будет иначе, чем в Формуле-2, но всё равно тяжело. Психологическое истощение намного сильнее, трудно найти баланс между работой вне трассы и на трассе, также нелегко с объёмом работы, который приходится выполнять вне трассы. И при этом вы должны быть уверены в том, что настроены, когда доберётесь до трассы.

Накопленная усталость? Да, мне кажется, что вы определённо становитесь более нервным. И мне видится это нормальным. Некоторые уикенды получаются хуже других. Но это то, с чем приходится иметь дело», – приводит слова Сарджента издание GPblog.