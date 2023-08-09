Ещё одна «Феррари» Михаэля Шумахера выставлена на аукцион
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Знаменитый аукционный дом Sotheby's выставил на продажу гоночный болид Ferrari F2001b, на котором в 2002 году выступал семикратный чемпион мира легендарный немец Михаэль Шумахер.
На данной машине Шумахер выиграл первый в сезоне-2002 Гран-при Австралии, опередив Хуана Пабло Монтойю и Кими Райкконена, а спустя две недели поднялся на подиум в Гран-при Малайзии, финишировав третьим. Примечательно, что это был 150-й подиум в истории «Феррари».
Аукцион пройдёт с 16 по 19 августа. Ещё одна машина Шумахера, модель F2003-GA, была продана в 2022 году за рекордные $ 14,6 млн.
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