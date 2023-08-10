«Не послушал жену». Вольф высказался о травме руки, полученной во время летнего перерыва

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о травме, полученной им в начале августа. Напомним, ранее жена функционера Сьюзи Вольф сообщила, что он травмировал руку во время семейной велопоездки.
«Сьюзи сказала, что склон слишком крутой, чтобы спускаться на велосипеде, но я решил её не слушать. А Джек [сын] последовал за мной», – приводит слова Вольфа издание GPblog со ссылкой на Bild.
После 12 этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, на 51 очко опережая «Астон Мартин». Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон занимает четвёртое промежуточное место в личном зачёте пилотов, Расселл – шестой.
Общий зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.
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