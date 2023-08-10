Феттель прокомментировал информацию о возвращении в автоспорт
Поделиться
Четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал новости о возможном возвращении в автоспорт. Ранее распространялась информация о том, что немецкий пилот может присоединиться к команде ABT Cupra, выступающей в Формуле-Е.
«Я не веду переговоров о том, чтобы выступать в Формуле-Е с ABT Cupra или какой-либо другой командой. Эти слова были приписаны мне, и я хотел бы уточнить, что в настоящее время не рассматриваю возможность возвращения в автоспорт», — приводит слова Феттеля Motorsport.com.
Немецкий пилот провёл свой последний сезон в автогонках в 2022 году. Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2006 году и за свою карьеру одержал 53 победы в гонках.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2023
-
10:54
-
10:26
-
10:07
-
00:37
-
00:08
- 9 августа 2023
-
22:51
-
22:40
-
21:42
-
20:50
-
20:01
-
18:30
-
18:11
-
16:18
-
15:32
-
14:32
-
14:21
-
13:24
-
12:45
-
12:07
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
09:55
-
01:18
-
00:04
- 8 августа 2023
-
23:12
-
21:35
-
20:37
-
19:48
-
18:14
-
18:01
-
16:33
-
16:26
-
15:28
-
14:14
Партнерский контент