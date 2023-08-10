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Феттель прокомментировал информацию о возвращении в автоспорт

Феттель прокомментировал информацию о возвращении в автоспорт
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, экс-пилот «Ред Булл» и «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал новости о возможном возвращении в автоспорт. Ранее распространялась информация о том, что немецкий пилот может присоединиться к команде ABT Cupra, выступающей в Формуле-Е.

«Я не веду переговоров о том, чтобы выступать в Формуле-Е с ABT Cupra или какой-либо другой командой. Эти слова были приписаны мне, и я хотел бы уточнить, что в настоящее время не рассматриваю возможность возвращения в автоспорт», — приводит слова Феттеля Motorsport.com.

Немецкий пилот провёл свой последний сезон в автогонках в 2022 году. Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2006 году и за свою карьеру одержал 53 победы в гонках.

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