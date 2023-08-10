Вольф раскритиковал «Ред Булл» за приглашение Риккардо

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф выразил сомнения в правильности замены Ника де Вриса на Даниэля Риккардо по ходу сезона-2023. Австралийский пилот занял место де Вриса в «Альфа Таури» перед Гран-при Венгрии.
«Может быть, ему нужно было больше времени. Если бы ему дали сезон, кто знает? Может быть, он тоже был бы хорошим кандидатом на место в «Ред Булл»? Думаю, они хотели провести сравнительный анализ с Риккардо, чтобы узнать, сможет ли Даниэль занять место Серхио Переса.
Как только вы принимаете такое решение, тогда, конечно, пилот проваливается. Я поклонник де Вриса, потому что он невероятно умён в вопросах разработки болида и всегда вносил большой вклад», — приводит слова Вольфа Formula1News.co.uk.
28-летний голландец является чемпионом Формулы-Е в сезоне-2020/2021. Ранее де Врис выступал за «Мерседес» в качестве резервного пилота.
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