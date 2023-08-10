Команда MotoGP «Грезини» отсылкой к Неймару объявила о новом контракте с Алексом Маркесом

Команда MotoGP «Грезини» объявила о новом контракте с испанским гонщиком Алексом Маркесом. В ней он продолжит выступать в 2024 и 2025 годах.

У себя в социальных сетях «Грезини» разместила фотографию Маркеса с руководителем коллектива Надей Падовани, а также знаменитый снимок Неймара с Жераром Пике перед уходом бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ».

«Se queda! Он остаётся!» – говорится в описании к фото.

Фото: https://twitter.com/GresiniRacing

«Я очень рад продолжить работу в команде. Я действительно этого хотел, и когда всё идёт как надо, понимать друг друга становится ещё проще. Продолжить вместе в следующем сезоне — это ключ к дальнейшему росту. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Надю, а также всю команду, которая заставила меня чувствовать себя как дома с первого дня. Мы будем продолжать расти и удивлять», — сказал Маркес.