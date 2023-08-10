Вассёр ответил на вопрос, насколько плохо для Ф-1, что Ферстаппен «на голову всех сильнее»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр ответил на вопрос по поводу доминирования в Формуле-1 пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Насколько плохо сегодня для Формулы 1 иметь гонщика, который выступает на голову выше всех остальных? Я не согласен с такой поставкой вопроса. Я думаю, что другие просто должны работать лучше. Ферстаппен никому не вредит, он просто отлично справляется, лучше, чем кто-либо другой. Мы может лишь вдохновляться, чтобы самим затем работать лучше. Мы не можем жаловаться на засилье голландцев», — приводит слова Вассёра Autosprint.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов. На его счету 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

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