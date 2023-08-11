Дэвид Крофт: Перес понял, что он Баррикелло, а не Шумахер

Эксперт Sky Sports Дэвид Крофт высказал мнение, в котором поддержал слова Хельмута Марко о том, что для Серхио Переса лучше смириться с ролью второго пилота, и сравнил его с экс-пилотом «Феррари» Рубенсом Баррикелло.
«Хотя я редко соглашаюсь с Хельмутом Марко, но в этом вопросе разделяю его позицию, что у Серхио начались проблемы, когда он подумал, что может стать чемпионом мира. Думаю, что его надломило то, что он сможет стать чемпионом, когда стартовал с поула в Майами, отставая от Макса Ферстаппена всего на шесть очков в личном зачёте. На следующем Гран-при Монако он разбил машину в первом сегменте квалификации и окончательно сломался.
Я не психолог, но думаю, что если он вернётся после летнего перерыва с пониманием, что он играет вторую скрипку после Макса, то и он, и «Ред Булл» будут счастливы. Он должен принять, что он в хорошем месте и хорошо стартовать впереди других 18 болидов.
Он должен финишировать вторым после своего товарища по команде, если его напарник выигрывает гонку, или может иногда рискнуть и победить его, и мы знаем, что он способен на это. Он только что понял, что он Рубенс. Он не Эдди Ирвайн. Он не Михаэль Шумахер. Чеко помогает продать много банок «Ред Булл» и приносит команде много спонсорских денег», — приводит слова Крофта PlanetF1.
Серхио Перес занимает второе место в личном зачёте сезона-2023. В этом сезоне ему удалось дважды одержать победу в Гран-при.
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