Хаккинен ответил на вопрос о том, кто мог бы обойти Ферстаппена за рулём «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен ответил на вопрос, кто из современных гонщиков мог бы превзойти Макса Ферстаппена за рулём болида «Ред Булл».

«Очень сложно ответить на этот вопрос просто потому, что, когда я участвовал в гонках, люди также задавались вопросом, что было бы, если бы я был в одной команде, например, с Михаэлем Шумахером. Болиды Формулы-1 созданы индивидуально для гонщика. Для Макса это машина, созданная по его меркам. Почти всё сделано для него, учитывая его манеру пилотирования. Так что, если вы посадите гонщика за руль чужого болида, у него будет другой стиль вождения. Может быть, это не сработает. Гонщик должен находиться в команде, где смогут разработать машину для него, которая ему подходит.

Есть много замечательных гонщиков. Льюис, безусловно, великий чемпион, который проделывает фантастическую работу на протяжении многих лет. Джордж Расселл — удивительный, трудолюбивый молодой гонщик. Ландо Норрис, Оскар Пиастри. Я бы сказал, что Пиастри и Норрис очень интересны прямо сейчас, потому что они борются друг с другом, они близки. Это может быть очень интересная комбинация. Но, отвечая на ваш вопрос прямо, я бы сказал, что не знаю», — приводит слова Хаккинена fr.motorsport.com.