Хорнер: нас удивило, насколько сильным оказался наш болид по сравнению с соперниками

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не ожидал, что их болид будет иметь такое преимущество над соперниками в текущем сезоне Формулы-1.

«В феврале мы уже знали, что у нас хороший болид. Но мы также ждали, что «Феррари» продолжит прошлогодний прогресс и что «Мерседес» тоже будет конкурентоспособным.

Поэтому нас действительно удивило, насколько сильными мы оказались по сравнению с нашими соперниками. Я не думаю, что кто-то из нас думал, что наша машина действительно настолько мощная. По времени, показанному в гонках, мы увидели, что мы действительно сильны.

Нашим ближайшим преследователем казался «Астон Мартин». «Мерседес» был не в самой лучшей форме после использования новой концепции. Таким образом, нам нужно было оценивать только свою скорость и результаты.

Думаю, что секрет успеха нашей команды заключается в культуре, которую мы смогли выстроить на всех уровнях, а также в правильном отношении к делу. Все любят побеждать, и мы будем праздновать каждый успех. Очевидно, у нас были трудные периоды, когда мы пытались вернуться на лидирующие позиции, но никто не забывал о том, какова была наша цель и каковы были амбиции.

Я никогда не видел более мотивированную команду, чем сейчас. Победа — это здорово, и мы празднуем каждую победу», – приводит слова Хорнера Crash.net со ссылкой на подкаст ESPN.