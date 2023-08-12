Баррикелло: у меня всегда были друзья, но Шумахер никогда не поддерживал меня

Экс-пилот «Феррари» Рубенс Баррикелло, выступавший вместе с Михаэлем Шумахером в одной команде с 2000 по 2005 год, поведал об отношениях со своим напарником, а также рассказал, запрещено ли ему было соперничать с Красным бароном.
«У меня всегда были друзья, и всегда были хорошие отношения со всеми партнёрами по команде, но Михаэль никогда не поддерживал меня. Его не было рядом, чтобы предложить помощь, поэтому я никогда о ней не просил. Михаэль был другим, он немного наивно относился к работе. Много раз мы заканчивали командный брифинг и тут же начинался другой, в котором участвовал только Михаэль. Я брал свой стул и просто сидел там. В конце концов я почувствовал, что команда принадлежит ему.
Я не хотел подписывать пункт контракта, запрещающий мне соревноваться с Шумахером. В моём контракте ничего не было сказано об этом. Ради своего блага я принял много вещей. Было много вещей, которые я принимал, потому что видел, что я развиваюсь в команде на протяжении всех шести лет», — приводит слова Баррикелло официальный сайт Формулы-1.
Рубенс Баррикелло завершил свою карьеру в Формуле-1 в 2011 году. На его счету 11 побед в 326 Гран-при.
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