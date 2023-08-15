Браун: если бы у «Ред Булл» было два Переса, Формула-1 была бы конкурентной

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о доминировании в Формуле-1 австрийской команды «Ред Булл».

«Да, «Ред Булл» убивает всех прямо сейчас, но на самом деле это Макс убивает всех прямо сейчас. Комбинация Макса и «Ред Булл» на данный момент просто непобедима. И Макс, и команда не совершают никаких ошибок. Если бы у них в машине было два Серхио, при всём моём уважении, чемпионат был бы в некотором роде конкурентным. Но комбинация Макса и «Ред Булл» даёт что-то совершенно особенное», — приводит слова Брауна ESPN US.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков. «Макларен» на пятой позиции (103 балла).

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: