Браун: если бы у «Ред Булл» было два Переса, Формула-1 была бы конкурентной

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился мнением о доминировании в Формуле-1 австрийской команды «Ред Булл».
«Да, «Ред Булл» убивает всех прямо сейчас, но на самом деле это Макс убивает всех прямо сейчас. Комбинация Макса и «Ред Булл» на данный момент просто непобедима. И Макс, и команда не совершают никаких ошибок. Если бы у них в машине было два Серхио, при всём моём уважении, чемпионат был бы в некотором роде конкурентным. Но комбинация Макса и «Ред Булл» даёт что-то совершенно особенное», — приводит слова Брауна ESPN US.
В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов, имея в активе 503 очка. «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков. «Макларен» на пятой позиции (103 балла).
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
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