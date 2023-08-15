Уэббер предположил, что может помешать Ферстаппену победить на ГП Нидерландов

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Уэббер высказался о выступлении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. В случае победы на предстоящем Гран-при Нидерландов Ферстаппен одержит девятую победу подряд в этом сезоне и повторит рекорд чемпионата, который принадлежит Себастьяну Феттелю.

«Я думаю, многим действительно трудно понять этот уровень доминирования, и сколько труда и усилий вложено в него. Существует много рисков совершить ошибку – будь то пит-стопы, проблемы с надёжностью, поломка машины, ошибки пилотов. Однако это был рывок на века. Очевидно, подобное в последний раз мы видели с «Маклареном» в 1988 году.

Думаю, только проблемы с надёжностью могут остановить его. Но мир, как мне кажется, хотел бы, чтобы он выиграл свою домашнюю гонку», — приводит слова Уэббера пресс-служба Формулы-1.

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