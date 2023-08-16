Карун Чандхок предположил, какая команда может покинуть Формулу-1

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок поделился мнением о выступлении команды «Альпин».
«Реальность такова, что они являются шестой лучшей командой с шестым по скорости автомобилем, но при этом являются третьим по величине мировым брендом в автомобильном мире. Их результаты недостаточно хороши. Я задаюсь вопросом, собираются ли они продолжать работать с менеджерами, которые приходят из-за пределов мира автоспорта и Формулы-1.
Если посмотреть на специалистов, которые работают в некоторых отделах команды, то можно увидеть, что они были наняты из отдела дорожных автомобилей. Возможно, сейчас время задаваться вопросом, что с корпорацией «Рено» происходит то же самое, что и с «Тойотой» 20 лет назад. Они идут по пути, на котором могут отказаться от участия в Формуле-1», — приводит слова Чандхока GPFans со ссылкой на Sky Sports.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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