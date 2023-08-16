Хэмилтон сделал заявление по поводу отсутствия слова «гонщица» в регламенте ФИА

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об отсутствии гендерной инклюзивности в нормативной базе Международной автомобильной федерации (ФИА). В документах федерации используется лишь слово «гонщик» (слово «гонщица» не используется).

«Меня это не удивляет. В этой комнате одни мужчины, и так было с тех пор, как я здесь. Возможно, необходимости изменений не придавалось должного значения. Может быть, есть и другая сторона, но определённо меня не воодушевляет слышать такое», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:

Ранее Хэмилтон дал комментарий по поводу развития «Мерседеса» во время нынешнего сезона Формулы-1.