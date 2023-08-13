Хэмилтон рассказал о цели «Мерседеса» на этот сезон

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу развития своей команды во время сезона-2023.
«Мы начали этот год не так, как хотелось бы. Но мы добились большого прогресса, очень большого прогресса по ходу сезона, и я надеюсь, что во второй половине он будет гораздо больше.
Цель на этот сезон была в том, чтобы оказаться в гораздо лучшем положении по сравнению с прошлым годом, и я не думаю, что нам это удаётся. Несмотря на всю ту огромную работу, которую мы проделали зимой, мы начали с задних рядов, и поэтому нам пришлось преодолевать большой и крутой подъём», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.
В личном зачёте текущего чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон располагается на четвёртом месте. «Мерседес» находится на второй позиции в Кубке конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.
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