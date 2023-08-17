Гонщик «Хонды» Жоан Мир признался, что думал завершить карьеру из-за неудач в сезоне

25-летний гонщик команды «Хонда» в MotoGP Жоан Мир признался, что на фоне неубедительных результатов задумывался о завершении карьеры. Лучшим выступлением Мира в нынешнем сезоне на данный момент стало 11-е место на Гран-при Португалии в конце марта.
«Я переживаю тяжёлые времена. Раньше было ещё труднее. Я не мог с этим мириться, потому что хотелось чего-то одного, а достичь этого не получалось. Это очень непросто. Теперь я могу это принять. Я понимаю ситуацию, в которой нахожусь, и хочу всё изменить. Это самое важное. И да, это правда, что в какой-то момент я всерьёз задумался о том, чтобы остановиться. Но не потому, что хотел пересесть на другой мотоцикл. Я хотел остановиться, потому что мысленно был на грани. Теперь я не в такой ситуации. Всё изменилось. Я знаю, что если бы остановился, то в будущем сильно жалел бы об этом. Это самое главное. И я решил продолжать», — приводит слова Мира The Race.
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