Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Райкконен высказался о пяти победах подряд своей команды на чемпионате мира по мотокроссу

Райкконен высказался о пяти победах подряд своей команды на чемпионате мира по мотокроссу
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен, который в настоящий момент занимает пост руководителя команды Kawasaki MXGP в чемпионате мира по мотокроссу, высказался о новой деятельности. Райкконен увлекался мотокроссом с детства. MXGP под руководством Райкконена добилась многочисленных подиумов, в том числе пяти побед подряд в Гран-при.

«Пять побед подряд? Конечно, приятно побеждать, и мы работали для этого много лет. Иногда результаты приходят, а иногда их нет. Как и травмы, это часть бизнеса. Все мы всегда хотим побеждать, но разница между пятым местом и победой невелика. Побеждать здорово, и мы счастливы, когда успех приходит, но в то же время прекрасно знаем, что очень легко всё может обернуться по-другому», — приводит слова Райкконена GateDrop.com.

Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:

Материалы по теме
Фото
Кими Райкконен в третий раз стал папой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023