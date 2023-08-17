Райкконен высказался о пяти победах подряд своей команды на чемпионате мира по мотокроссу

Чемпион Формулы-1 2007 года Кими Райкконен, который в настоящий момент занимает пост руководителя команды Kawasaki MXGP в чемпионате мира по мотокроссу, высказался о новой деятельности. Райкконен увлекался мотокроссом с детства. MXGP под руководством Райкконена добилась многочисленных подиумов, в том числе пяти побед подряд в Гран-при.
«Пять побед подряд? Конечно, приятно побеждать, и мы работали для этого много лет. Иногда результаты приходят, а иногда их нет. Как и травмы, это часть бизнеса. Все мы всегда хотим побеждать, но разница между пятым местом и победой невелика. Побеждать здорово, и мы счастливы, когда успех приходит, но в то же время прекрасно знаем, что очень легко всё может обернуться по-другому», — приводит слова Райкконена GateDrop.com.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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