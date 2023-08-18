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В Нидерландах подали жалобу на «Макларен» из-за рекламы никотиновых паучей

В Нидерландах подали жалобу на «Макларен» из-за рекламы никотиновых паучей
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Команда «Макларен» изменит спонсорсую надпись на своей ливрее на Гран-при в Зандворте, Нидерланды. Одним из спонсоров команды «Макларен», лого которого нанесено на ливрею машины, является компания-производитель табачных изделий «Velo».

Правительство Нидерландов в апреле этого года поддержало запрет на продажу никотиновых паучей, но данный закон по-прежнему находится в стадии разработки. Ранее представители «Макларена» заявляли, что вся маркировка гоночных автомобилей полностью соответствует нормативным требованиям и стандартам рекламы каждой страны, в которой их команда участвует в гонках. Однако в Зандворте основной спонсор «Макларена» будет обозначен, как «Love».

«Это ещё раз показывает, как табачная промышленность делает всё, что в её силах, чтобы поддержать зависимость молодых людей от этого отвратительного смертельно опасного бизнеса. Мы находим странным, что разрешено рекламировать запрещённый продукт», — приводит слова Карла ван Гилса, директора голандского онколонического общества, Motorsport.

Первые ограничительные меры на рекламу табачной продукции в Формуле-1 вступили в силу в 2006 году.

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