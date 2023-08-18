В «Уильямсе» рассказали с кем связан прогресс команды

Глава «Уильямс» по работе с автомобилями Дэйв Робсон рассказал об успешном кадровом изменении, в результате которого Джеймс Ваулз сменил Йоса Капито на посту руководителя команды.

«Джеймс привнёс богатый опыт и знания, а также совершенно новый подход, который действительно начинает распростроняться на нашей базе. Я думаю, что это происходило совместно со взрослением Алекса Албона, который становился более спокойным, последовательным и уравновешенным. Джеймс привнёс что-то подобное.

У нас действительно есть чёткий план на несколько следующих лет. Он во многом основан на недавном опыте Джеймса на высшем уровне, и теперь мы просто собираемся воплотить этот план в жизнь. В краткосрочной перспективе у нас уже новая и здоровая атмосфера в команде. Этому помогли некоторые результаты на трассе, но в этой ситуации вопрос ставится как в рассуждениях о курице и яйце. Джеймс определённо сыграл свою роль», — приводит слова Робсона официальный сайт Формулы-1.

В сезоне-2023 пилотам «Уильямса» удалось набрать 11 очков. Команда занимает седьмое место в Кубке конструкторов по истечении первой половины сезона.