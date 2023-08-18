Таксисты угрожают сорвать Гран-при Нидерландов

Гран-при Нидерландов, которое проходит в регионе Харлем, находится под угрозой в связи с забастовкой таксистов. Согласно информации в голландских СМИ, водители не получат пропусков от муниципалитета Зандворт. Такие пропуска достанутся только жителям и компаниям, базирующимся в прибрежной деревне. Водители такси в регионе были проинформированы о том, что не смогут выполнять свою работу во время Гран-при Нидерландов.
В предыдущие годы запрет на такси обходили благодаря масштабной торговле разрешениями, однако в этом году специальное разрешение получат лишь немногие таксисты. Сообщается, что в Харлеме нет водителей, которым достанутся эти разрешения, а такси без соответствующей айдентики не смогут даже подъехать к трассе Зандворт. Около 150 таксистов не готовы мириться со сложившейся ситуацией и требуют решения от муниципалитета, иначе они пойдут на «крайние меры», такие как демонстрации или перекрытие путей к трассе, сообщает RacingNews365.
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