«Если у вас есть яйца, вы сделаете Юки напарником Макса». Эксперт — о Цуноде в «Ред Булл»

Голландский автогонщик, а ныне эксперт Формулы-1, Том Коронель поделился мнением о приглашении Даниэля Риккардо на место Ника де Вриса в «Альфа Таури», а также заявил, что высоко котирует японского пилота Юки Цуноду.

«Такое количество гонок для де Вриса недостаточно. Этого определённо недостаточно, и мы все это знаем. Вряд ли найдётся кто-то, кто проявит себя за десять гонок, особенно с таким небольшим опытом вождения этой машины. Я немного разочарован этим, но, когда вы ездите за «Ред Булл», вы можете уйти так же быстро, как и пришли.

Риккардо здесь ничего не изменит. Сейчас в «Ред Булл» об этом узнают. Юки лучше, чем мы думаем. Если у вас действительно есть яйца, то вы посадите Юки в одну машину с Максом. У него будет три года опыта в конце этого сезона, и он достаточно хорош в дочерней команде. Конечно, Макс чувствует это», — сказал Коронель в интервью Motorsport.

Юки Цунода дебютировал за «Альфа Таури» в сезоне-2021. В текущем сезоне Цунода трижды финишировал в топ-10.