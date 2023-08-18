Хилл объяснил, почему Прост и Стюарт нравятся ему больше Хаккинена и Жиля Вильнёва

Чемпион мира 1996 года, бывший гонщик Формулы-1 Деймон Хилл назвал Джеки Стюарта и Алена Проста эталонным примером плавного вождения.

«Меня всегда поражало, насколько избыточная поворачиваемость (Деймон комментирует при этом эффектный занос Жиля Вильнёва — Прим. «Чемпионата») влияет на репутацию гонщика. Хаккинен был таким в «Лотусе», повсюду. Но, как ни странно, он был быстр, у него это получалось. Для меня Стюарт и Прост были мастерами вождения. Эффективно, аккуратно, совершенно. А какой ваш любимый стиль вождения?» — написал Хилл на своей странице в «Твиттере».

Джеки Стюарт является трёхкратным чемпионом Формулы-1. Ален Прост четыре раза становился сильнейшим по итогам сезона.

Ранее Прост раскритиковал бывшего исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси, обвинив его в том, что он своей некомпетентностью помешал команде развиваться.