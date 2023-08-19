Брэд Биндер продлил контракт с «КТМ» до 2026 года

Южноафриканский мотогонщик Брэд Биндер заключил новый контракт с «КТМ» до 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба команды.
28-летний Биндер выступает в составе «КТМ» в MotoGP с 2020 года и является первым гонщиком команды, который пробился в элитный дивизион через академию и Кубок новичков.
Действующий контракт Биндера истекал в конце сезона-2024.
«Огромное спасибо «КТМ» за то, что доверились мне и позволили выступать в этой невероятной команде ещё несколько лет. Мы очень близки к тому, чего хотим добиться на трассе, и у меня нет нужных слов, чтобы выразить благодарность команде. Я провёл свои первые гонки в «КТМ» в 2015 году — кажется это было давным-давно! Но как же быстро летит время, и у нас появились новые особые воспоминания. Я знаю, что впереди ещё много всего интересного, и мне не терпится быть частью этой истории. Ещё раз спасибо», — приводит слова Биндера сайт «КТМ».
В текущем сезоне MotoGP Биндер занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов.
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