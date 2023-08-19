Зак Браун прокомментировал иск «Макларена» к Алексу Палоу

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал судебный иск «Макларена» в адрес испанского гонщика Алекса Палоу. Ранее стало известно, что Палоу не уйдёт из «Чип Ганасси» в команду «Макларен» в IndyCar в 2024 году, нарушив тем самым контрактные обязательства.

«Мы потратили значительное количество средств на развитие Алекса Палоу и с нетерпением ждём его участия в гонках в 2024 году. Мы доверяем судебной системе в разрешении этого вопроса и не будем комментировать ситуацию. Мы, как команда, сосредоточены на заключительных гонках сезона и на планах на 2024 год, о которых мы объявим, как только будем готовы", — приводит слова Брауна портал The Race.

Сообщалось, что испанскому пилоту уже была выплачена значительная часть зарплаты за 2024 год.