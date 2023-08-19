Зак Браун прокомментировал иск «Макларена» к Алексу Палоу

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал судебный иск «Макларена» в адрес испанского гонщика Алекса Палоу. Ранее стало известно, что Палоу не уйдёт из «Чип Ганасси» в команду «Макларен» в IndyCar в 2024 году, нарушив тем самым контрактные обязательства.
«Мы потратили значительное количество средств на развитие Алекса Палоу и с нетерпением ждём его участия в гонках в 2024 году. Мы доверяем судебной системе в разрешении этого вопроса и не будем комментировать ситуацию. Мы, как команда, сосредоточены на заключительных гонках сезона и на планах на 2024 год, о которых мы объявим, как только будем готовы", — приводит слова Брауна портал The Race.
Сообщалось, что испанскому пилоту уже была выплачена значительная часть зарплаты за 2024 год.
- 19 августа 2023
-
12:36
-
12:03
-
11:31
-
10:41
-
10:37
-
09:46
- 18 августа 2023
-
23:52
-
22:39
-
22:33
-
20:43
-
19:57
-
19:00
-
17:58
-
16:59
-
15:56
-
15:06
-
14:47
-
14:00
-
13:08
-
11:54
-
11:08
-
10:21
-
09:22
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:43
-
22:24
-
21:44
-
20:40
-
19:53
-
18:35
-
18:00
-
16:52
-
16:25
-
15:43
-
15:26