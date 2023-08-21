Эдриан Ньюи облачился в кепку «Макларена». Фото

Руководитель «Макларена» Зак Браун разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав совместное фото с главным техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи. Браун и Ньюи обменялись кепками с логотипами своих команд.

«Превосходная трапеза с настоящими легендами, чтобы завершить Monterey Car Week! Генеральный директор «Форда» Джим Фарли, девятикратный победитель «Ле-Мана» Том Кристенсен и человек в кепке «Макларена», который кое-что смыслит в дизайне автомобилей. Эдриан, кепка хорошо сидит. Он был очень внимателен, решив предложить мне кепку взамен!» — написал Браун.

Фото: https://twitter.com/ZBrownCEO

Фото: https://twitter.com/ZBrownCEO

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Ранее Браун высказался о непростом начале сезона для британского коллектива, а также прокомментировал критичные замечания пилота команды Ландо Норриса.