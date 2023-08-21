Хаккинен назвал качества Михаэля Шумахера, принёсшие ему успех в Ф-1

Двукратный чемпион мира финн Мика Хаккинен высказался о качествах, принёсших легендарному немцу Михаэлю Шумахеру успех в «Королевских гонках».

«Помимо наличия природного таланта, Михаэль был человеком, который невероятно усердно работал, он был стойким психологически, а также очень умным. Он в точности понимал, что ему нужно, и прямо об этом говорил.

Та же ситуация, что и всех людей, находящихся на вершине: победы не приходят случайно. Это результат тяжёлой работы. Ещё один аспект, в котором Михаэль был хорош: он находил для себя правильных людей. Успех заключается не в машине, а в людях. Они наиболее важны», — приводит слова Хаккинена издание Sport1.de.

Пять лучших побед Михаэля Шумахера в «Феррари»: