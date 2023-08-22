Мика Хаккинен рассказал, в каком случае его дочь попадёт в Формулу-1

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о своей дочери Элле, которая занимается автоспортом.
«Мой сын Хьюго гонялся в течение шести лет, но почему-то в определённый момент счёл это слишком напряжённым. Школа, пилотирование – всё это больше не подходило ему. Если бы сегодня он начал всё сначала, то, возможно, я бы поступил по-другому. Сейчас за рулём моя 12-летняя дочь Элла, а также мой девятилетний сын Дэниел. Она очень талантлива и действительно особенная.
Хотел бы я, чтобы она пошла по моим стопам и попала в Формулу-1? Я должен быть очень осторожен в том, что сейчас говорю, чтобы не создавать никакого давления. Автоспорт сегодня находится в поиске женщин. А она очень любит гонки. Вот почему я поддерживаю её как могу. Попасть в Формулу-1 в один прекрасный день будет очень непросто. Если она этого пожелает, то должна сделать для этого всё. Она должна очень много работать. Тогда это станет возможным. Конечно, у меня есть большой опыт. Я понимаю, что нужно делать для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира. Так что я мог бы в какой-то степени ей помочь. Но, конечно, нужно будет смотреть, как будет проходить её развитие», — приводит слова Хаккинена Sport1.de.
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