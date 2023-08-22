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Поддерживаете ли вы решение Массы судиться за титул 2008 года?

Поддерживаете ли вы решение Массы судиться за титул 2008 года?
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Недавно адвокаты экс-пилота «Феррари» Фелипе Массы заявили о готовности инициировать судебный процесс против Формулы-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА). Защитники Массы готовы начать судопроизводство с целью компенсации ущерба в результате предполагаемого заговора, из-за которого их клиент лишился титула в 2008 году. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Поддерживаете ли вы решение Массы судиться за титул 2008 года?»

В финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Впоследствии бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.

Семь самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:

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