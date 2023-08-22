Макс Ферстаппен высказался о предстоящем домашнем Гран-при Формулы-1

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как прошли его летние каникулы, и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при, которое пройдёт в Зандворте, Нидерланды.
«Летний перерыв прошёл очнень хорошо, я отлично провёл много времени с друзями. С нетерпением жду второй половины сезона, и нет лучшего способа, чем начать её в Нидерландах. Там потрясающая трасса и, конечно, там потрясающие фанаты, так что я определённо рад возвращению. Погода там может быть капризной, но для меня неважно, будет ли дождь или нет, мы сделаем всё возможное, чтобы набрать максимальное количество очков», — сказал Ферстаппен пресс-службе «Ред Булл».
Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте Формулы-1 сезона-2023, опережая ближайшего преследователя, своего напраника Серхио Переса, на 125 очков.
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