Журналист: ходят слухи, что Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис

Журналист Формулы-1 Бен Андерсон рассказал, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл подумывает о переходе в теннис.
«Стролл слишком сильно отстаёт от Алонсо, и на самом деле, скорее всего, покинет эту команду добровольно. Ходят слухи, что он подумывает о переходе в теннис, так что, если в его карьере произойдут такие изменения, одно место в команде освободится. Если бы место теоретически освободилось на сезон-2024/2025, то, вероятно, несколько человек в очереди были бы впереди Даниэля Риккардо: Албон, Цунода уже упоминались как те, кого «Хонда» [партнёр «Астон Мартин» по двигателям с 2026 года] потенциально хотела бы взять на борт», — приводит слова Андерсона PlanetF1 со ссылкой на подкаст The Race.
Лэнс Стролл показал, как лежал в больнице после переломов рук:
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