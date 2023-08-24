Эксперт: гонка в Зандворте — одна из сложнейших для Ферстаппена
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Голландский гонщик и эксперт Том Коронель высказался о предстоящем Гран-при Нидерландов, который пройдёт с 25 по 27 августа в Зандворте.
«Макс уже дважды выигрывал эту гонку, и всё было конкурентно. Люди думают: «Оу, да он выиграет». Но я считаю, что это одна из сложнейших гонок для него. Зандворт не из простых трасс, здесь тяжело обгонять. Квалификация имеет большое значение, и вы должны быть быстрейшим.
Я думаю, что отрыв [Ферстаппена] составит около 20 секунд. Серхио Перес будет рядом, но позвольте мне выбрать Ландо Норриса вторым. Герои цвета папайи, это хорошо для голландской публики. Льюис Хэмилтон станет третьим», — приводит слова Коронеля издание RacingNews365.
Ранее Ферстаппен высказался о предстоящем домашнем Гран-при Формулы-1.
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