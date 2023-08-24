Юки Цунода поделился ожиданиями от Гран-при Нидерландов

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Нидерландов, который пройдёт с 25 по 27 августа.

«Я был доволен тем, как завершилась первая часть сезона на Гран-при Бельгии, потому что мы давно не набирали очков. Это означало, что я могу уйти на летние каникулы в хорошем настроении, и я сохраняю эту мотивацию, поскольку в эти выходные мы начинаем вторую половину сезона. Я чувствую себя в хорошей форме, расслаблен и готов к новым выступлениям. Ранее на этой неделе я пользовался симулятором, чтобы подготовиться к следующим двум гонкам. В прошлом сезоне я добрался до третьего сегмента квалификации, но так и не финишировал, так что я хочу исправить ситуацию в эти выходные. Мне нравится трасса, потому что она техничная, с уникальными особенностями, такими как крутые повороты и сочетание быстрых и медленных поворотов», — приводит слова Цуноды официальный сайт «Альфа Таури».

В сезоне-2023 Юки Цунода трижды финишировал в первой десятке, набрав очки на Гран-при Австралии, Азербайджана и Бельгии.