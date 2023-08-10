Лоуренс Баретто считает, что Албон и Цунода — претенденты на топ-3 лучших пилотов Ф-1

Журналист Лоуренс Баретто поделился мнением об итогах первой половины сезона и своим списком лучших пилотов.

«Конечно же, Макс Ферстаппен, выигравший десять из 12 прошедших гонок, должен возглавить этот список. Фернандо Алонсо вновь предстал в своём лучшем угрожающем виде, поэтому он забирает вторую позицию. На мой взгляд, между Алексом Албоном и Юки Цунодой плотная борьба, в которой Алекс чуть впереди. За рулём «Уильямса» он творит чудеса», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.

В сезоне-2023 Албону трижды удалось попасть в очковую зону. На сегодняшний день он занимает 13-ю строчку в общем зачёте. Его напарнику по команде Логану Сардженту по-прежнему не удалось заработать очки в своём дебютном сезоне.