«Какая опасность ему угрожает?» Култхард – о телохранителях Хэмилтона во время Гран-при

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне и его охране, которая присутствует с ним в паддоке во время Гран-при.

«Я думаю, прямо сейчас есть группа молодых гонщиков, которые, кажется, хорошо ладят друг с другом. Единственным исключением здесь, как мне кажется, является Льюис. Возможно, это потому, что он гоняется дольше. Он единственный гонщик, рядом с которым присутствует сотрудник службы безопасности. Я не знаю, какая опасность угрожает Льюсу. Может, кто-нибудь подойдёт и попросит автограф?» — приводит слова Култхарда PlanetF1 со ссылкой на Formula For Success podcast.

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Ранее Култхард объяснил, почему Хэмилтон и «Мерседес» заключат новый контракт.