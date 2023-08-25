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Ральф Шумахер: отец Стролла должен начать переживать о втором месте в «Астон Мартин»

Ральф Шумахер: отец Стролла должен начать переживать о втором месте в «Астон Мартин»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер, выступавший за команды «Джордан», «Уильямс» и «Тойота», выразил сомнения в продолжении карьеры Лэнса Стролла в «Королевских гонках», а также обратился к его отцу Лоуренсу Строллу, владельцу команды «Астон Мартин».

«Если Стролл продолжит выступать в таком же духе, то в какой-то момент его отец просто не сможет отрицать обеспокоенность о месте в кокпите второго болида», — сказал Шумахер Formel1.de.

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл занимает девятое место в личном зачёте. Лучшим результатом в сезоне для Стролла является четвёртое место на Гран-при Австралии. Напарник канадца по команде Фернандо Алонсо занимает третье место в личном зачёте, опережая Стролла на 102 очка.

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